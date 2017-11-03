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Михаил Ведерников договорился с Минкультом о срочном возобновлении работ в Мелетово

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.11.2017 16:36

Реставрационные работы в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковской области будут возобновлены в срочном порядке. Об этом в пятницу, 3 ноября, в ходе рабочей встречи в Москве договорились временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников и Министр культуры РФ Владимир Мединский.

По словам Михаила Ведерникова, в настоящее время храм в Мелетово находится в аварийном состоянии. «Церковь Успения Пресвятой Богородицы - это уникальный объект 15 века, который хранит не менее уникальные вещи. Но сейчас в здании очень большие трещины, и зиму оно может просто не пережить», - сказал врио Губернатора. В ответ на это Владимир Мединский пообещал вернуть историко-культурный объект в план Министерства культуры РФ по реставрации и выделить средства на полное восстановление церкви. В рамках двусторонней встречи врио Главы региона также обратился к Министру культуры РФ с просьбой оказать поддержку в реставрации Анастасиевской часовни в Пскове, которая находится в аварийном состоянии. Она была построена в 1911 году знаменитым зодчим «серебряного века» А. В. Щусевым, а внутренние интерьеры украшены росписями по эскизам всемирно известного художника Н. К. Рериха. Последний раз ее реставрировали порядка 50 лет назад и сейчас она закрыта для посещения, рассказал Михаил Ведерников. Владимир Мединский заверил, что Министерство готово оказать необходимую финансовую поддержку и этому памятнику культурного наследия.
Кроме того, в рамках рабочей встречи стороны обсудили пути дальнейшего развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск», а также Псковского кремля. Также речь шла о возможности объединения этих объектов в единую структуру с дальнейшим присвоением федерального статуса.

Источник: pskov.ru

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