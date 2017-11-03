Обновленный городской парк торжественно открыли в Печорах

Преображённый городской парк сегодня торжественно открыли в Печорах на улице Рижской. Его реконструировали в рамках партийного проекта "Единой России" "Парки малых городов", главной задачей которого является создание комфортной городской среды.
На первом этапе реконструкции с территории парка вывезли старый грунт и подняли уровень площадки. Также здесь выпилили часть старых деревьев, посадили молодые туи, сделали новые асфальтные дорожки. В будущем году, на заключительном этапе, парк украсят цветочными клумбами, установят скамейки и урны, смонтируют детскую игровую площадку. Город Печоры стал одним из пяти райцентров региона, включённых в партийную программу. В активном обсуждении проектов будущих парков обязательно принимают сами жители.
Ирина Коваленко
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Ноябрь 2017
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