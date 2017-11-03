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О прошлом и настоящем ГТРК «Псков» в день 57-й годовщины со дня образования

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.11.2017 20:35

ГТРК Псков четвёртого ноября отмечает пятьдесят седьмую годовщину со дня образования. Построенная вначале шестидесятых она была оборудована по последнему слову техники и в числе других стояла у истоков зарождения отечественного телевидения.

Этот голос без преувеличения знаком ни одному поколению псковичей. Клара Дыкленко работала диктором более сорока лет. А первое приветствие ведущего псковские зрители услышали четвёртого ноября тысяча девятьсот шестидесятого года. Тогда в областном центре было всего три телевизора. Но именно с тех самых пор псковские новости стали желанными гостями в каждом доме. Из них можно узнать о самых главных событиях в жизни региона: от важных политических до курьёзных случаев. Над созданием контента работает большой коллектив: журналисты, режиссёры, операторы, монтажёры. У каждого своя задача, но общая цель - выдать в эфир качественную программу или сюжет.
Отличительной чертой последних лет стало реализация ГТРК «Псков» важных социальных проектов. На последнем фестивале «Человек и вера», организованном нашей компанией было собрано свыше трёхсот тысяч рублей для больных детей. А благодаря нашей рубрике «Хочу домой», новые семьи и заботливых родителей уже обрели шестнадцать детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Главным событием этого года стало открытие новой студии. Поменяли всё: от декораций до оборудования. Модернизация открыла новые возможности. С апреля на канале «Россия-24» выходит региональный выпуск новостей в цифровом формате в кабельных сетях. И сегодня нашей телерадиокомпании есть, что предложить зрителям. О том, что наши программы высокого качества, говорят многочисленные награды престижных всероссийских телевизионных конкурсов, среди которых «Тэфи» и «Сезам». Созданная в начале шестидесятых, псковская студия сегодня - крупнейший холдинг региона, в который входят каналы «Россия-1» и «Россия-24», «Радио Россия» и «Радио Маяк-Псков», обладающий огромным ресурсом вещания и большим творческим потенциалом.

Кирилл Радион

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