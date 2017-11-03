В честь Дня народного единства в Пскове обсудили перспективы взаимоотношений национальных общин

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.11.2017 14:50

Завтра вся страна будет отмечать праздник День народного единства. В российском календаре он достаточно молодой - ему исполнится только тринадцать лет. Хотя история возникновения этого праздника своими корнями уходит на четыре века назад. В честь Дня народного единства в региональном отделении партии "Единая Россия" прошёл круглой стол с представителями диаспор, где обсудили перспективы взаимоотношений.

В Пскове от национальных общин ждут участия в народных ярмарках, демонстрацию национальных кухонь, традиционных костюмов, народных промыслов и танцев. Своими предложениями, как провести следующий праздник Народного единства делились и сторонники партии. А представитель от армянской диаспоры предложил приурочить к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в две тысяча девятнадцатом году, фестиваль абрикосов. Завтра же, тем, кто придёт на народную ярмарку в национальном костюме, обещают различные угощения. Напомним, в Псковской области сегодня проживают шестнадцать национальных общественных объединений.

Алина Чабан