В честь Дня народного единства в Пскове обсудили перспективы взаимоотношений национальных общин

Завтра вся страна будет отмечать праздник День народного единства. В российском календаре он достаточно молодой - ему исполнится только тринадцать лет. Хотя история возникновения этого праздника своими корнями уходит на четыре века назад. В честь Дня народного единства в региональном отделении партии "Единая Россия" прошёл круглой стол с представителями диаспор, где обсудили перспективы взаимоотношений.
В Пскове от национальных общин ждут участия в народных ярмарках, демонстрацию национальных кухонь, традиционных костюмов, народных промыслов и танцев. Своими предложениями, как провести следующий праздник Народного единства делились и сторонники партии. А представитель от армянской диаспоры предложил приурочить к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в две тысяча девятнадцатом году, фестиваль абрикосов. Завтра же, тем, кто придёт на народную ярмарку в национальном костюме, обещают различные угощения. Напомним, в Псковской области сегодня проживают шестнадцать национальных общественных объединений.
Алина Чабан
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Ноябрь 2017
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