Крыша одного из домов в Острове стала протекать спустя 2 месяца после капитального ремонта

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.11.2017 12:29

Спустя два месяца после капитального ремонта крыша стала протекать. С такой проблемой столкнулись жители нескольких домов в Острове. Представители общественной организации "Управа в ЖКХ" осмотрели кровли зданий и нашли недочёты в ремонте, из-за которых дождевая вода просачивается в квартиры.

Решить проблему с протечками после капремонта под силу самим жильцам. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию и к региональному оператору. Пока действует гарантия, подрядчик должен будет устранить все недочёты.

Виктория Писукова