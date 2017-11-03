Для автомобилистов изменятся правила при круговом движении

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.11.2017 12:27

У автомобилистов теперь будет преимущество при круговом движении. Соответствующие изменения ПДД вот-вот вступят в силу. Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придётся уступать дорогу. В Пскове сохранились четыре круга, где в ближайшее время демонтируют ненужные дорожные знаки и установят знаки «Уступи дорогу».

Ещё одно изменение касается движения на перекрёстках - теперь на особо сложных участках будет специальная разметка. Изменились и размеры штрафов. Так, теперь за непропуск пешехода на переходе водитель заплатит от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Татьяна Борисова