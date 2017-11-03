Полиция разыскивает злоумышленника, пытавшегося ограбить бар в Пскове

В Пскове произошло разбойное нападение на сотрудницу бара на улице Энтузиастов. Правоохранительные органы обнародовали видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как мужчина заходит в бар, на тот момент в заведении никого не было, подходит к стойке и вытаскивает предмет, похожий на пистолет. И требует у женщины деньги.
Та, сохраняя спокойствие, нажимает тревожную кнопку. Злоумышленник, видимо догадываясь об этом, скрывается с места преступления ещё до приезда полицейских. Сейчас несостоявшегося грабителя разыскивает полиция.
Татьяна Борисова
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Ноябрь 2017
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