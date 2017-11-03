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Полиция разыскивает злоумышленника, пытавшегося ограбить бар в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.11.2017 12:25

В Пскове произошло разбойное нападение на сотрудницу бара на улице Энтузиастов. Правоохранительные органы обнародовали видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как мужчина заходит в бар, на тот момент в заведении никого не было, подходит к стойке и вытаскивает предмет, похожий на пистолет. И требует у женщины деньги.

Та, сохраняя спокойствие, нажимает тревожную кнопку. Злоумышленник, видимо догадываясь об этом, скрывается с места преступления ещё до приезда полицейских. Сейчас несостоявшегося грабителя разыскивает полиция.

Татьяна Борисова

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