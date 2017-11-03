5 ноября свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.11.2017 12:23

Свой профессиональный праздник готовятся отметить военные разведчики. Для Вооруженных сил разведка - это «глаза и уши», основное средство получения информации. В Пскове дислоцируются разведчики, бригады спецназа ГРУ, кроме того, свои элитные разведподразделения есть и у 76 Гвардейской дивизии ВДВ.

Разведку считают элитой, куда отбирают наиболее опытных и обученных бойцов, а численность и структура этой службы является государственной тайной.

Татьяна Борисова