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5 ноября свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.11.2017 12:23

Свой профессиональный праздник готовятся отметить военные разведчики. Для Вооруженных сил разведка - это «глаза и уши», основное средство получения информации. В Пскове дислоцируются разведчики, бригады спецназа ГРУ, кроме того, свои элитные разведподразделения есть и у 76 Гвардейской дивизии ВДВ.

Разведку считают элитой, куда отбирают наиболее опытных и обученных бойцов, а численность и структура этой службы является государственной тайной.

Татьяна Борисова

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