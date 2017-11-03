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Псковичей приглашают на празднование Дня народного единства

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.11.2017 12:19

Псковичей приглашают на празднование Дня народного единства. Мероприятия начнутся в Детском парке с народной ярмарки ремесленников в 10.00 утра, а продолжатся концертной программой с участием творческих и спортивных коллективов. В Городском культурном центре детям предлагают принять участие в «Празднике дружбы» - это музыкальная интерактивная программа.

Татьяна Борисова

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