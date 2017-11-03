logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

Показы фильмов, выставки, лекции: Псковский музей-заповедник приглашает сегодня на «Ночь искусств»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 03.11.2017 12:17

«Ночь искусств» пройдет сегодня в Псковском музее-заповеднике. Всероссийская культурно-образовательная акция в этом году состоится в пятый раз. Организаторы обещают много интересного. В программе интерактивные площадки, выставки Питерских художников Василия Сухова, Юрия Сухорукова, Юрия Киргизова, показ познавательных фильмов, лекция «Революционный Псков в фотографиях», а также две концертные программы от преподавателей и студентов Псковского колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

Одна из них посвящена классической музыке, другая музыке революции. «Ночь искусств» в Псковском музее продлится с 18.00 до 22.00 вечера. А завтра в 17.00 часов вечера состоится экскурсия по ночному музею-усадьбе М.П. Мусоргского в селе Наумово. Гостей ждет концертная программа и чайные посиделки.

Наталья Барарь

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк