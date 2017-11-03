Показы фильмов, выставки, лекции: Псковский музей-заповедник приглашает сегодня на «Ночь искусств»

«Ночь искусств» пройдет сегодня в Псковском музее-заповеднике. Всероссийская культурно-образовательная акция в этом году состоится в пятый раз. Организаторы обещают много интересного. В программе интерактивные площадки, выставки Питерских художников Василия Сухова, Юрия Сухорукова, Юрия Киргизова, показ познавательных фильмов, лекция «Революционный Псков в фотографиях», а также две концертные программы от преподавателей и студентов Псковского колледжа искусств имени Римского-Корсакова.
Одна из них посвящена классической музыке, другая музыке революции. «Ночь искусств» в Псковском музее продлится с 18.00 до 22.00 вечера. А завтра в 17.00 часов вечера состоится экскурсия по ночному музею-усадьбе М.П. Мусоргского в селе Наумово. Гостей ждет концертная программа и чайные посиделки.
Наталья Барарь
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Ноябрь 2017
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