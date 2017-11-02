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Ресурс turchak.ru сменит название и скоро возобновит работу

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.11.2017 23:31

Ресурс turchak.ru сменит название и скоро возобновит работуСайт Губернатора Псковской области turchak.ru сменит название и возобновит свою работу в ближайшее время. Вопросы функционирования интернет-площадки обсудили в четверг, 2 ноября, на совещании под руководством временно исполняющего обязанности Губернатора Михаила Ведерникова. 

Врио Губернатора отметил, что для региональной власти очень важно иметь обратную связь с гражданами, поэтому интернет-ресурс будет сохранен и его суть останется прежней: сайт будет принимать все обращения зарегистрированных пользователей, ответственные лица будут их рассматривать и публиковать ответы. «Ни одно обращение жителей региона не должно остаться без внимания», — подчеркнул Михаил Ведерников.В настоящее время идет поиск подходящего названия для сайта и работа по корректировке его структуры. Как заверил начальник Государственного управления Псковской области по связи и массовым коммуникациям Юрий Колесников, изменения будут носить точечный характер и на функционирование ресурса не повлияют.Он также высказал пожелание в адрес пользователей сайта, чтобы помимо публикации жалоб и вопросов к руководителям органов исполнительной власти они активнее наполняли рубрику «Предложения».

Источник: pskov.ru

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