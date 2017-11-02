МРОТ В Псковской области в следующем году составит 9498 рублей

Представители Cовета профсоюзов области, региональные власти и работодатели договорились о размере минимальной заработной платы в Псковской области на следующий год. На заседании рабочей группы трёхсторонней комиссии была озвучена цифра в девять тысяч четыреста девяносто восемь рублей.
Это гарантированный минимум для тех, кто работает в малом бизнесе, государственных и муниципальных учреждениях, социально ориентированных некоммерческих организаций. Сейчас минимальный размер оплаты труда - семь тысяч восемьсот рублей. Соглашение трёхсторонней комиссии должно быть подписано до конца года.
Виктория Писукова
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Ноябрь 2017
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