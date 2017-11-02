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О новых находках псковских археологов говорим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 3 ноября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.11.2017 17:52

О новых находках псковских археологов говорим в программе На каких раскопах продолжают работы псковские археологи? Какие интересные находки обрадовали археологов? Как бороться с «чёрными копателями» и что такое «военная археология»? Об этом и не только - в программе "Стартовая площадка".

Гости студии: директор Археологического центра Псковской области, кандидат исторических наук Марина Кулакова и сотрудник этого Центра, кандидат исторических наук Елена Салмина.

Не пропустите! 3 ноября в 7.20. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 62-80-30.

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