На каких раскопах продолжают работы псковские археологи? Какие интересные находки обрадовали археологов? Как бороться с «чёрными копателями» и что такое «военная археология»? Об этом и не только - в программе "Стартовая площадка".
Гости студии: директор Археологического центра Псковской области, кандидат исторических наук Марина Кулакова и сотрудник этого Центра, кандидат исторических наук Елена Салмина.
Не пропустите! 3 ноября в 7.20. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 62-80-30.
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Ноябрь 2017
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