Михаил Ведерников выразил готовность помогать Россельхознадзору в решении общих задач

Взаимодействие в области земельного, ветеринарного и фитосанитарного надзора обсудили в четверг, 2 ноября, временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников и исполняющий обязанности Руководителя Управления Россельхознадзора по
Сергей Кармазин сообщил, что Псковская область вошла в состав Управления с 1 ноября текущего года. Коллектив прежней структуры из 196 человек в полном составе перешел в обновленное управление. Головной офис ведомства находится в
Источник: pskov.ru
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