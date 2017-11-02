Михаил Ведерников выразил готовность помогать Россельхознадзору в решении общих задач

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.11.2017 17:30

Взаимодействие в области земельного, ветеринарного и фитосанитарного надзора обсудили в четверг, 2 ноября, временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников и исполняющий обязанности Руководителя Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу , Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин.

Сергей Кармазин сообщил, что Псковская область вошла в состав Управления с 1 ноября текущего года. Коллектив прежней структуры из 196 человек в полном составе перешел в обновленное управление. Головной офис ведомства находится в Санкт-Петербурге . На местах деятельность будут курировать заместители руководителя. Ранее Псковский регион входил в состав Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Реорганизацию управления Сергей Кармазин объяснил тем, что Псковская и Ленинградская области похожи своим приграничным положением и близостью к странам Евросоюза. Субъекты также имеют схожие проблемы: неиспользуемые земли сельхозназначения, перемещение через государственную границу санкционных товаров, содержание свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах и учреждениях ФСИН России и в связи с этим напряженная эпидемиологическая обстановка по африканской чуме свиней, карантину растений. Руководитель Управления Сергей Кармазин выразил надежду на взаимопонимание и сотрудничество. «Готов в случае необходимости лично подключаться к решению общих задач, привлекать к разрешению проблемных вопросов правоохранительные органы, проводить совместные рейды и другие мероприятия», - заверил в свою очередь Михаил Ведерников.

Источник: pskov.ru