«Убитые дороги» будут добиваться проведения независимой экспертизы

Опасения по поводу качества асфальта, который укладывался с нарушением технологий, небезосновательны. Таким мнением в интервью телеканалу «Россия 24-Псков» поделился лидер общественного движения «Убитые дороги», депутат Государственной Думы Александр Васильев.
Он подчеркнул, что укладка асфальта в лужи или снег, согласно строительным нормам, недопустима. Подобные нарушения вполне могут повлечь за собой преждевременное разрушение покрытия. Как отметил Александр Васильев, уже сегодня, проезжая по Ольгинскому мосту, он увидел участки с повышенной влажностью. При чем именно в том месте, где асфальт укладывали в лужи. «Точки над i», по мнению лидера «Убитых дорог», расставит независимая экспертиза. Активисты уже обратились в прокуратуру с соответствующей просьбой.
Анастасия Цепина
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