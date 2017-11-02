Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.11.2017 17:04

В областном центре сегодня состоялся чемпионат «Абилимпикс». Это конкурс профессионального мастерства среди юношей и девушек с ограниченными возможностями здоровья. О профессиональной ориентации людей с инвалидностью в Псковской области и особенностях проведения регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» расскажем сегодня в программе "Постфактум".

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