Подключать активных пенсионеров к работе чиновников предложил Михаил Ведерников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.11.2017 15:11

Институт общественных помощников при губернаторе создадут в Псковской области. Этот вопрос врио руководителя региона Михаил Ведерников обсудил сегодня на встрече с членом Совета Федерации Еленой Бибиковой. Основной темой разговора стало улучшение качества жизни людей старшего возраста на Псковщине в рамках разработанной по инициативе президента стратегии.

Одна из целей – продлить активное долголетие старшего поколения. Михаил Ведерников предложил подключать активных пенсионеров к работе чиновников. Люди они опытные, их экспертное мнение важно, - заключил врио губернатора.

Надежда Прыгина