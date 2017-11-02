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Подключать активных пенсионеров к работе чиновников предложил Михаил Ведерников

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.11.2017 15:11

Институт общественных помощников при губернаторе создадут в Псковской области. Этот вопрос врио руководителя региона Михаил Ведерников обсудил сегодня на встрече с членом Совета Федерации Еленой Бибиковой. Основной темой разговора стало улучшение качества жизни людей старшего возраста на Псковщине в рамках разработанной по инициативе президента стратегии.

Одна из целей – продлить активное долголетие старшего поколения. Михаил Ведерников предложил подключать активных пенсионеров к работе чиновников. Люди они опытные, их экспертное мнение важно, - заключил врио губернатора.

Надежда Прыгина

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