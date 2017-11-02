Андрей Турчак стал членом Совета Федерации от Псковского областного Собрания депутатов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.11.2017 14:01

Такими полномочиями парламентарии наделили его на сегодняшней сессии. Тайным голосованием это решение поддержало большинство народных избранников. В поддержку кандидатуры Андрея Турчака на сессии выступил исполняющий обязанности губернатора области Михаил Ведерников. Ранее Андрей Турчак получил вакантный мандат депутата областного Собрания, который ранее принадлежал сложившему полномочия Николаю Бурому.

Новый сенатор пообещал сохранить связи с Псковской областью и приезжать на сессии областного Собрания депутатов, чтобы работать над региональной повесткой.

Иван Павлов