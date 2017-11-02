Жители Невеля оценили новую систему теплоснабжения

Принципиально другое качество теплоснабжения смогли оценить жители Невеля. Теплом и горячей водой в этом сезоне жителей города обеспечивают четыре новые котельные. Деньги в строительство инвестировала компания «Газпром Теплоэнерго». Самая крупная котельная мощностью восемнадцать мегаватт отапливает сорок пять многоквартирных домов и семь социальных объектов.
Современные газовые котельные максимально автоматизированы, то есть работают без постоянного присутствия персонала.
Лариса Чурикова
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3