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Жители Невеля оценили новую систему теплоснабжения

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.11.2017 12:02

Принципиально другое качество теплоснабжения смогли оценить жители Невеля. Теплом и горячей водой в этом сезоне жителей города обеспечивают четыре новые котельные. Деньги в строительство инвестировала компания «Газпром Теплоэнерго». Самая крупная котельная мощностью восемнадцать мегаватт отапливает сорок пять многоквартирных домов и семь социальных объектов.

Современные газовые котельные максимально автоматизированы, то есть работают без постоянного присутствия персонала.

Лариса Чурикова

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