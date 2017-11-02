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Норвежская сказка «Простодурсен и Великий Приречный театр» оживет на псковской сцене

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.11.2017 11:47

В дни осенних каникул на малой сцене Псковского драматического - премьера. Спектакль «Простодурсен и Великий Приречный театр» по книге норвежского писателя Руне Белсвика. Режиссёр Евгения Львова в содружестве с петербургским драматургом Ксенией Никитиной создали весёлую историю о сказочных персонажах, жизнь которых полна забот. Но есть одно "но". Они так умеют радоваться, что передают это свойство другим. И, как водится, добро побеждает зло.

Марина Михайлова, Денис Алексеев

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