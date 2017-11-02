Пятый том книги «Солдаты Победы» посвятят району, который соберет больше материалов для издания

На очередном заседании редколлегии не смогли определиться, какому району будет посвящён 5-й том книги «Солдаты Победы». Изначально предполагалось, что том расскажет о ветеранах Дновского района, но он отстаёт со сбором и обработкой необходимых для издания материалов.
Зато Себежский район, которому должен быть посвящён 6-й том, преуспел. Руководству муниципалитета удалось найти дополнительный источник информации - Себежский краеведческий музей. По словам представителей редколлегии, кто из районов первым завершит работу, тому и будет посвящён 5-й том книги.
Наталья Барарь
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3