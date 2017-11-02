Пятый том книги «Солдаты Победы» посвятят району, который соберет больше материалов для издания

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.11.2017 11:45

На очередном заседании редколлегии не смогли определиться, какому району будет посвящён 5-й том книги «Солдаты Победы». Изначально предполагалось, что том расскажет о ветеранах Дновского района, но он отстаёт со сбором и обработкой необходимых для издания материалов.

Зато Себежский район, которому должен быть посвящён 6-й том, преуспел. Руководству муниципалитета удалось найти дополнительный источник информации - Себежский краеведческий музей. По словам представителей редколлегии, кто из районов первым завершит работу, тому и будет посвящён 5-й том книги.

Наталья Барарь