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Пятый том книги «Солдаты Победы» посвятят району, который соберет больше материалов для издания

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.11.2017 11:45

На очередном заседании редколлегии не смогли определиться, какому району будет посвящён 5-й том книги «Солдаты Победы». Изначально предполагалось, что том расскажет о ветеранах Дновского района, но он отстаёт со сбором и обработкой необходимых для издания материалов.

Зато Себежский район, которому должен быть посвящён 6-й том, преуспел. Руководству муниципалитета удалось найти дополнительный источник информации - Себежский краеведческий музей. По словам представителей редколлегии, кто из районов первым завершит работу, тому и будет посвящён 5-й том книги.

Наталья Барарь

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