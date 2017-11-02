Качество нового асфальта, уложенного на Ольгинском мосту в лужи, соответствует всем нормам. Таковы результаты проверки дорожного покрытия, проведённой дорожной лабораторией Псковской области.
Впрочем, общественники считают такие результаты профанацией, а простые псковичи продолжают выкладывать в соцсетях видео про работу дорожников во время дождя и снегопада.
В любую ли лужу нельзя класть асфальт? Насколько точны приборы общественников, и не устарели ли действующие СНИПы по дорожному строительству? И почему на ремонт наших дорог и дворов рабочие выходят тогда, когда льют дожди и начинаются заморозки со снегом?
Качество ремонта дворов и дорог в Пскове обсуждаем в "Шоу вежливых людей" на радиостанции "Маяк-Псков" 3 ноября с 17.05.
У нас в гостях:
Начальник управления городского хозяйства Администрации г. Пскова Алексей Захаров и представители сообщества "Убитые Дороги" Николай Мельков и Дмитрий Цопов.
Свои вопросы можно задать по телефону прямого эфира (8112) 62-80-30 и в комментариях к теме.
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