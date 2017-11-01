О новых заставах на старых рубежах в день 25-летия установления Государственной границы современной России на территории Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.11.2017 23:30

Сегодня в Пскове торжественно открыли закладной камень на месте будущего памятника "Стражам границы" в честь столетия образования пограничной охраны. Церемония прошла в сквере на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Труда. На протяжении всей своей истории Псковская земля являлась порубежной территорией, и именно здесь в тысяча девятьсот восемнадцатом году появились первые районы пограничной охраны. Четверть века назад, после распада СССР, стартовала современная история Пограничной службы.



Ирина Коваленко, Василий Нордэн