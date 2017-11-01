Врио губернатора Михаилу Ведерникову доложили о ходе исполнения поручений из «зеленой папки» президента

Начальник Контрольного управления Администрации области Татьяна Смирнова доложила врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову о ходе исполнения поручений из «зеленой папки» президента. Она рассказала, что из 32 обращений граждан, поступивших на «Прямую линию с президентом Владимиром Путиным» из Псковской области, наибольшую обеспокоенность вызывают шесть обращений. Сегодня эти заявления находятся на особом контроле управления.
По словам Татьяны Смирновой, в большинстве случаев решения найдены, речь идет лишь о сроках исполнения поручений, либо об изыскании необходимой суммы денежных средств. Михаил Ведерников поручил Татьяне Смирновой подготовить «дорожную карту» обращений, указав те точки, которые требуют особого внимания и контроля. Врио Губернатора также выразил готовность лично встретиться со всеми заявителями. «Самое главное, чтобы не было ситуации, когда люди обратились, а в ответ тишина. И даже если нет быстрого решения вопроса, если это решение не в нашей компетенции, важно, чтобы человек понимал, что представители власти его проблему знают, занимаются ей и делают все возможное для ее решения», - заключил Михаил Ведерников.
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