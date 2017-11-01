Проект «Бережливая поликлиника» будет реализован в Псковской области при поддержке Минздрава России

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 31 октября, в Москве провел рабочую встречу с заместителем Министра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой, где обсудил вопросы развития регионального здравоохранения.
Ключевой темой стало участие Псковской области в проекте Минздрава и госкорпорации «Росатом» «Бережливая поликлиника», который позволяет оптимизировать работу поликлиник за счет упрощения записи на прием к врачу, разделения потока пациентов и, как следствие, снижения времени пребывания людей в учреждении. По мнению Михаила Ведерникова участие Псковской области в программе позволит повысить эффективность оказания медицинских услуг жителям и станет стимулом развития всей системы здравоохранения в регионе. Татьяна Яковлева инициативу поддержала и одобрила заявку Псковской области на участие в проекте.
Также врио Губернатора озвучил проблему кадрового дефицита, которая остается актуальной для региона, несмотря на предпринимаемый комплекс мер. Замминистра заверила, что Минздрав продолжит оказывать методическую поддержку созданной в Пскове базовой кафедре
Кроме того, в рамках инициированной Михаилом Ведерниковым встречи Татьяна Яковлева отметила положительную тенденцию региона по снижению младенческой смертности, однако, обратила внимание врио Губернатора на необходимость усилить работу и в других направлениях. Замминистра пояснила, что Минздрав оценивает субъекты по 19-ти показателям, по многим из которых Псковская область имеет отставания. Вместе с тем Татьяна Яковлева выразила готовность поддержать регион в решении поставленных задач.
pskov.ru
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