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Сегодня судебные приставы отмечают профессиональный праздник

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.11.2017 17:40

Судебные приставы сегодня отмечают профессиональный праздник - сто пятьдесят два года со дня образования службы. В обязанности этих специалистов входит не только взыскание долгов: они также работают в судах и депортируют нелегальных мигрантов.

На торжественном мероприятии главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников отметил высокий профессионализм псковских приставов, они много лет добросовестно несут службу. Лучших специалистов наградили медалями, почётными грамотами, благодарностями и нагрудными знаками.

Виктория Парфенова

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