Чемпионат профмастерства среди людей с ограниченными возможностями стартовал сегодня в Пскове

Второй чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» стартовал сегодня в Пскове. В нём принимают участие учащиеся профессиональных образовательных учреждений из Пскова, Острова, Великих Лук и Невеля. К движению «Абилимпикс», которое объединяет сорок четыре страны мира, Россия присоединилась три года назад.
Его главная цель – создать равные условия для обучения и дальнейшего трудоустройства молодых людей с инвалидностью. В этом году псковичи попробуют свои силы в ремонте, а именно в сухом строительстве и штукатурке. Сегодня у конкурсантов - ознакомительный день, а уже завтра им предстоит выполнить задания конкурсной комиссии.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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