Парламентарий Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие

Восьмидесятилетие сегодня отмечает один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов. Будучи по образованию агрономом-экономистом, долгое время работал в совхозе и Управлении сельского хозяйства Опочецкого раойна.
В девяносто четвёртом году избран депутатом областного Собрания. Как в первом, так и в последующих созывах Геннадий Бубнов занимал должность вице-спикера, трижды избирался председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Был среди тех, кто заложил основы регионального законодательства. Сегодня Геннадий Бубнов продолжает активную общественно-политическую деятельность, является секретарём Псковского обкома КПРФ и почётным председателем регионального отделения общественной организации «Дети войны». Награждён медалями "За доблестный труд"
Ольга Волкова
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