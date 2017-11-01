Парламентарий Псковской области Геннадий Бубнов отмечает 80-летие

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.11.2017 17:28

Восьмидесятилетие сегодня отмечает один из старейших парламентариев Псковской области Геннадий Бубнов. Будучи по образованию агрономом-экономистом, долгое время работал в совхозе и Управлении сельского хозяйства Опочецкого раойна.

В девяносто четвёртом году избран депутатом областного Собрания. Как в первом, так и в последующих созывах Геннадий Бубнов занимал должность вице-спикера, трижды избирался председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Был среди тех, кто заложил основы регионального законодательства. Сегодня Геннадий Бубнов продолжает активную общественно-политическую деятельность, является секретарём Псковского обкома КПРФ и почётным председателем регионального отделения общественной организации «Дети войны». Награждён медалями "За доблестный труд"

Ольга Волкова