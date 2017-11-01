Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.11.2017 16:47

Судьба уникального псковского памятника архитектуры и живописи - храма Успения Богородицы в селе Мелётово продолжает оставаться под вопросом. По федеральной программе средства на реставрацию были выделены. Но недавно стало известно, что церковь Успения сняли с конкурса на проведение работ.

Какое будущее у храма? Обсудим в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 1 ноября в 18.10