Учащиеся Хиловской школы Порховского района будут получать питание из столовой санатория «Хилово»

Об этом в программе «Родительское собрание» в эфире радиостанции «Маяк-Псков» сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов. По его словам, уже подписан договор между администрацией района и санаторием.
С 7 ноября все 44 учащихся Хиловской школы будут получать питание в полном объеме. Александр Седунов добавил, что ситуацию со школьными обедами региональное Управление образование держит на особом контроле.
Валерий Гусев
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