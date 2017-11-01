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Учащиеся Хиловской школы Порховского района будут получать питание из столовой санатория «Хилово»

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.11.2017 16:00

Учащиеся Хиловской школы Порховского района будут получать питание из столовой санатория «Хилово»Об этом в программе «Родительское собрание» в эфире радиостанции «Маяк-Псков» сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов. По его словам, уже подписан договор между администрацией района и санаторием.

С 7 ноября все 44 учащихся Хиловской школы будут получать питание в полном объеме. Александр Седунов добавил, что ситуацию со школьными обедами региональное Управление образование держит на особом контроле.

Валерий Гусев

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