Учащиеся Хиловской школы Порховского района будут получать питание из столовой санатория «Хилово»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.11.2017 16:00

Об этом в программе «Родительское собрание» в эфире радиостанции «Маяк-Псков» сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов. По его словам, уже подписан договор между администрацией района и санаторием.

С 7 ноября все 44 учащихся Хиловской школы будут получать питание в полном объеме. Александр Седунов добавил, что ситуацию со школьными обедами региональное Управление образование держит на особом контроле.

Валерий Гусев