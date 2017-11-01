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В Пскове торжественно заложили камень на месте будущего памятника «Стражам границы»

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.11.2017 15:22

Сегодня в Пскове торжественно открыли закладной камень на месте будущего памятника "Стражам границы" в честь 100-летия образования пограничной охраны. Церемония, прошла в сквере на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Труда. Мероприятие приурочено к 25-летию установления Государственной границы Российской Федерации на территории Псковской области.

В торжественном митинге приняли участие личный состав и ветераны регионального пограничного управления ФСБ, горожане, представители общественных организация и власти. Планируется, что сам памятник установят в следующем году в День пограничника 28 мая. Он будет представлять собой башню Псковского Кремля, окружённую 6 бронзовыми фигурами защитников рубежей различных времён: от дружинника князя Довмонта до современного пограничника.

Ирина Коваленко

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