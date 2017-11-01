Вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями обсуждают сегодня в Пскове

Вопросы трудоустройства людей с инвалидностью обсуждают сегодня на первой международной конференции в Интеграционных мастерских в Пскове. Опытом развития и организации трудовой деятельности людей с ограниченными возможностями с участниками конференции поделился директор интеграционных мастерских Вячеслав Сукманов.
Он отметил, что сейчас в мастерских трудятся сто сорок человек. Ежедневно из дома до работы и обратно их доставляет специальный транспорт. Прежде чем приступить к работе, люди с инвалидностью проходят обучение в тренировочном отделении. После которого, могут выбрать работу по своим возможностям и пожеланиям. Всего в интеграционных мастерских семь отделений: картонажное, швейное, деревообработки и другие. Об успешном опыте работы инвалидов в Германии рассказал заместитель председателя союза "Инициатива Псков" Рольф Гилльман. Там работа для людей с ограниченными возможностями это не только социальная адаптация, но и реальный заработок и официальный трудовой стаж. Отмечу, в Псковской области проживает почти пятьдесят тысяч инвалидов, из них пятнадцать тысяч трудоспособного возраста. И перенять опыт иностранных коллег, отметили участники, одна из задач конференции.
Екатерина
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