Сегодня в Пскове пройдет акция «Ночь в архиве»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.11.2017 15:01

Ожидается, что в ней примут участие порядка ста человек. Об этом рассказал в прямом эфире «Радио России-Псков» директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

1 ноября в 19.00 Псковский областной архив откроет свои двери для тех, кто хочет заняться составлением своей родословной. Для участия нужно позвонить по телефону 53-56-85. Вход на мероприятие свободный.

Дина Дабришюте, Анастасия Цепина