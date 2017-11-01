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Сегодня в Пскове пройдет акция «Ночь в архиве»

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.11.2017 15:01

Сегодня в Пскове пройдет акция «Ночь в архиве» Ожидается, что в ней примут участие порядка ста человек. Об этом рассказал в прямом эфире «Радио России-Псков» директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

1 ноября в 19.00 Псковский областной архив откроет свои двери для тех, кто хочет заняться составлением своей родословной. Для участия нужно позвонить по телефону 53-56-85. Вход на мероприятие свободный.

Дина Дабришюте, Анастасия Цепина

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