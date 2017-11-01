Псковские пожарные с коллегами из Германии провели показательные выступления для школьников

Псковских пожарных сегодня в очередной раз навестили коллеги из Германии. Ветераны-пожарные из города-побратима Нойс приехали обменяться опытом и поздравить школу-интернат номер один с 60-летним юбилеем. Российские и немецкие сотрудники пожарной охраны шефствуют над ней с 1992 года.
Сегодня в честь юбилея для детей провели пожарную эстафету и устроили показательные выступления огнеборцев - демонстрацию современной техники, условное вскрытие автомобиля и тушение пожара. Сотрудничество Пскова и Нойса длится уже на протяжении двадцати семи лет. У пожарных еще немало планов на будущее.
Наталья Барарь
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Ноябрь 2017
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