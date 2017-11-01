Выставки, концерты и мастер-классы пройдут в Пскове и области в рамках акции «Ночь искусств»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.11.2017 14:55

Псковский регион присоединяется к V всероссийской образовательной акции «Ночь искусств». 3 ноября с 18.00 до 22.00 псковичей и гостей города ожидает программа мероприятий, подготовленная Псковский музеем-заповедником.

Об этом в эфире «Радио России-Псков» рассказала заместитель директора Псковского музея-заповедника Владислава Вишневская. Кроме того, 4 ноября «Ночь искусств» пройдет в музее-усадьбе М. П. Мусорского. По словам Владиславы Вишневской, гостей ждет оригинальный интерактив и интересная ночная программа.

Дина Дабришюте, Анастасия Цепина