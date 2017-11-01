logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Глобальная реконструкция ожидает Псковский музей-заповедник в 2018 году

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 01.11.2017 14:50

Глобальная реконструкция ожидает Псковский музей-заповедник в 2018 годуВ первую очередь, она коснется Поганкиных палат, картинной галереи и центральной части. Об этом в прямом эфире «Радио России-Псков» сообщила замдиректора учреждения Владислава Вишневская.

Также она отметила, что в связи с масштабной реконструкцией «Ночь искусств» в 2018 году будет проводиться в новом формате.

Дина Дабришюте, Анастасия Цепина

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк