Глобальная реконструкция ожидает Псковский музей-заповедник в 2018 году

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.11.2017 14:50

В первую очередь, она коснется Поганкиных палат, картинной галереи и центральной части. Об этом в прямом эфире «Радио России-Псков» сообщила замдиректора учреждения Владислава Вишневская.

Также она отметила, что в связи с масштабной реконструкцией «Ночь искусств» в 2018 году будет проводиться в новом формате.

Дина Дабришюте, Анастасия Цепина