Глобальная реконструкция ожидает Псковский музей-заповедник в 2018 году

В первую очередь, она коснется Поганкиных палат, картинной галереи и центральной части. Об этом в прямом эфире «Радио России-Псков» сообщила замдиректора учреждения Владислава Вишневская.
Также она отметила, что в связи с масштабной реконструкцией «Ночь искусств» в 2018 году будет проводиться в новом формате.
Дина Дабришюте, Анастасия Цепина
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