Минкультуры проработает вопрос о помощи разрушающейся церкви в Мелётово

Работы по укреплению аварийных участков монументальной живописи в мелётовской церкви Успения завершены. В усиленном режиме работали два месяца. Прошла предварительная приёмка. Для экспертного заключения в Мелётово прибыли представители заказчика - Северо-Западная дирекция по строительству, реставрации и реконструкции, представители Псковского музея-заповедника. Но дальнейшая судьба памятника еще не решена.
Проектно-сметные работы так и не были начаты. Напомним, по федеральной целевой программе средства были выделены, должен был пройти конкурс на проведение работ. Но в начале октября стало известно, что церковь Успения сняли с конкурса в числе других памятников по решению Министерства культуры и без объяснения причин. В настоящий момент произошли вывалы со стороны наружных стен Никольского предела. Трещины пришли в движение, начинают расти. Памятник на глазах разрушается. ВРИО губернатора Псковской области Михаил Ведерников выезжал в Мелётово, выслушал мнение реставраторов и других специалистов. В Москве, во время рабочей встречи с зампредом правительства Ольгой Голодец обратился с просьбой о помощи памятнику федерального значения. Министерству культуры дано поручение проработать этот вопрос.
Марина Михайлова
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Ноябрь 2017
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