logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Минкультуры проработает вопрос о помощи разрушающейся церкви в Мелётово

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 01.11.2017 12:28

Работы по укреплению аварийных участков монументальной живописи в мелётовской церкви Успения завершены. В усиленном режиме работали два месяца. Прошла предварительная приёмка. Для экспертного заключения в Мелётово прибыли представители заказчика - Северо-Западная дирекция по строительству, реставрации и реконструкции, представители Псковского музея-заповедника. Но дальнейшая судьба памятника еще не решена.

Проектно-сметные работы так и не были начаты. Напомним, по федеральной целевой программе средства были выделены, должен был пройти конкурс на проведение работ. Но в начале октября стало известно, что церковь Успения сняли с конкурса в числе других памятников по решению Министерства культуры и без объяснения причин. В настоящий момент произошли вывалы со стороны наружных стен Никольского предела. Трещины пришли в движение, начинают расти. Памятник на глазах разрушается. ВРИО губернатора Псковской области Михаил Ведерников выезжал в Мелётово, выслушал мнение реставраторов и других специалистов. В Москве, во время рабочей встречи с зампредом правительства Ольгой Голодец обратился с просьбой о помощи памятнику федерального значения. Министерству культуры дано поручение проработать этот вопрос.

Марина Михайлова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк