Псковские школьники получили полезные подарки от ГИБДД

Подарок от ГИБДД Пскова получили в начале осенних каникул ученики школы №9 в областном центре. Школьникам вручили новенькие светоотражатели. Прежде, чем получить фликер, дети отвечали на вопросы по безопасности дорожного движения и выполняли задания инспектора ГИБДД.
В частности, на полу в рекреации школы нанесена дорожная разметка, как на городских улицах. Ученики должны были по всем правилам пройти через пешеходные переходы. В ближайшее время акция пройдет во всех школах города. Добавим, светоотражатель - это важный атрибут для детей и взрослых. Он делает человека заметнее в темное время суток и спасет от наезда транспортных средств.
Ирина Медведкина
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