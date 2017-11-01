Псковские археологи собирают средства на исследование уникального поселения викингов

Псковские археологи запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на раскопки поселения эпохи викингов в Новосокольническом районе. Уникальное место они обнаружили в прошлом году, летом этого года провели там первые раскопки. Уже найдены более сотни различных артефактов - мужские амулеты, женские бусы, средневековые предметы вооружения и многочисленная керамика.
Площадь поселения - около двух гектаров. Краудфандингом на площадке «Планета.ру» археологи планируют собрать двести пятьдесят тысяч рублей. Средства нужны на проведение дорогостоящих экспертиз, например, радиоуглеродного анализа для точного датирования находок, а также для геофизических исследований и реставрации артефактов. Сбор средств на археологические работы таким образом - обычная практика для Западной Европы и стран Нового света. Проект псковских археологов уже поддержали более семидесяти человек, они перечислили девяносто четыре тысячи рублей. До завершения сбора средств остается около недели.
Иван Павлов
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Ноябрь 2017
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