Псковские археологи собирают средства на исследование уникального поселения викингов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.11.2017 12:16

Псковские археологи запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на раскопки поселения эпохи викингов в Новосокольническом районе. Уникальное место они обнаружили в прошлом году, летом этого года провели там первые раскопки. Уже найдены более сотни различных артефактов - мужские амулеты, женские бусы, средневековые предметы вооружения и многочисленная керамика.

Площадь поселения - около двух гектаров. Краудфандингом на площадке «Планета.ру» археологи планируют собрать двести пятьдесят тысяч рублей. Средства нужны на проведение дорогостоящих экспертиз, например, радиоуглеродного анализа для точного датирования находок, а также для геофизических исследований и реставрации артефактов. Сбор средств на археологические работы таким образом - обычная практика для Западной Европы и стран Нового света. Проект псковских археологов уже поддержали более семидесяти человек, они перечислили девяносто четыре тысячи рублей. До завершения сбора средств остается около недели.

Иван Павлов