Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.10.2017 22:22

Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет по всей стране днем 4 ноября и в ночь с 4 на 5 ноября. Девиз акции — «Искусство объединяет». Кроме того в Псковском областном архиве 1 ноября пройдет акция «Ночь в архиве». Что нового ждет участников "Ночей" в этом году? Узнаем в программе "Стартовая площадка".

Гости программы: заместитель директора Псковского музея-заповедника Владислава Вишневская и директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Слушайте на "Радио России-Псков" 1 ноября с 7.20