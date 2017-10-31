Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет по всей стране днем 4 ноября и в ночь с 4 на 5 ноября. Девиз акции — «Искусство объединяет». Кроме того в Псковском областном архиве 1 ноября пройдет акция «Ночь в архиве». Что нового ждет участников "Ночей" в этом году? Узнаем в программе "Стартовая площадка".
Гости программы: заместитель директора Псковского музея-заповедника Владислава Вишневская и директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.
Слушайте на "Радио России-Псков" 1 ноября с 7.20
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Октябрь 2017
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