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О псковской санавиации говорим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 31 октября в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.10.2017 17:24

О псковской санавиации говорим в программе Возрождённая псковская санавиация отметила месяц работы. С конца сентября специализированный вертолёт выполняет рейсы помощи пациентам из отдалённых районов Псковской области.

Кто может рассчитывать на помощь санавииации? В каких районах вертолёт уже совершал посадку? И какое будущее ждёт псковскую санавиацию? Об этом – в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 31 октября в 18.10

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