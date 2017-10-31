Возрождённая псковская санавиация отметила месяц работы. С конца сентября специализированный вертолёт выполняет рейсы помощи пациентам из отдалённых районов Псковской области.
Кто может рассчитывать на помощь санавииации? В каких районах вертолёт уже совершал посадку? И какое будущее ждёт псковскую санавиацию? Об этом – в программе "Постфактум".
Слушайте на "Радио России-Псков" 31 октября в 18.10
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Октябрь 2017
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