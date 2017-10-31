Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.10.2017 17:24

Возрождённая псковская санавиация отметила месяц работы. С конца сентября специализированный вертолёт выполняет рейсы помощи пациентам из отдалённых районов Псковской области.

Кто может рассчитывать на помощь санавииации? В каких районах вертолёт уже совершал посадку? И какое будущее ждёт псковскую санавиацию? Об этом – в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 31 октября в 18.10