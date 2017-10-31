Прерванный полет. Страна вспоминает погибших в страшном теракте над Синаем

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.10.2017 16:48

Сегодня по всей стране вспоминают жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Ровно два года назад на российском самолёте, летевшем из Египта, был совершён теракт. Погибли двести двадцать четыре человека. В том числе восемь из Псковской области. Сегодня в регионе проходят траурные мероприятия.

В память о всех погибших псковичи приносят цветы, детские игрушки и зажигают свечи у стены Рыбницкой башни Псковского Кремля.

Виктория Писукова, Владимир Шагапов