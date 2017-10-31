Прерванный полет. Страна вспоминает погибших в страшном теракте над Синаем

Сегодня по всей стране вспоминают жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Ровно два года назад на российском самолёте, летевшем из Египта, был совершён теракт. Погибли двести двадцать четыре человека. В том числе восемь из Псковской области. Сегодня в регионе проходят траурные мероприятия.
В память о всех погибших псковичи приносят цветы, детские игрушки и зажигают свечи у стены Рыбницкой башни Псковского Кремля.
Виктория Писукова, Владимир Шагапов
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5