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Парламентарии Северо-Запада обсудили направления деятельности в сфере международного сотрудничества

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.10.2017 16:40

Вице-спикер областного Собрания депутатов Валентин Каленский избран заместителем председателя постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству. Решение было принято на заседании ассоциации, которое прошло в Мурманске.

Парламентарии обсудили состояние и основные направления деятельности в сфере международного сотрудничества. Ряд наработок в сфере партнёрства, реализованных в соседних регионах Северо-Запада, могут быть спроецированы и на Псковскую область. В частности, Валентин Каленский выделил, по его мнению, интересный и перспективный образовательный проект по направлению целевых стипендиатов ВУЗов на профессиональную стажировку в соседние государства. Из двадцати вопросов повестки большая часть - рекомендации по изменению Российского законодательства. Они оформляются в виде обращений в профильные министерства и Федеральное Собрание. Ключевыми темами стали корректировка налогового кодекса, социальная поддержка инвалидов, финансирование проекта "комфортная городская среда". Все предложения, поступившие от регионов, Ассоциация поддержала, тем самым они приобрели более весомый статус.

Татьяна Борисова

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