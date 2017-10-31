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Чем занять ребенка на школьных каникулах? Обсудим в программе "Родительское собрание" на радиостанции "Маяк-Псков" 31 октября с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.10.2017 15:17

Чем занять ребенка на школьных каникулах? Обсудим в программе Школьные каникулы в разгаре. Чем занять ребёнка?  Этот вопрос беспокоит каждого родителя. Школьные лагеря, образовательные программы, центры творчества или отдых в деревне у бабушки. Все варианты обсудим в прямом эфире "Родительского собрания" на радиостанции "Маяк-Псков".

Не пропустите 31 октября с 17.05!

Гость студии - начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Присоединяйтесь к эфиру по телефону 62-80-30 и оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте, мы обязательно озвучим их в эфире!

 

 
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