Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.10.2017 15:17

Школьные каникулы в разгаре. Чем занять ребёнка? Этот вопрос беспокоит каждого родителя. Школьные лагеря, образовательные программы, центры творчества или отдых в деревне у бабушки. Все варианты обсудим в прямом эфире "Родительского собрания" на радиостанции "Маяк-Псков".

Не пропустите 31 октября с 17.05!

Гость студии - начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Присоединяйтесь к эфиру по телефону 62-80-30 и оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте, мы обязательно озвучим их в эфире!