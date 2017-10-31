Ветеран Великой Отечественной Федор Бобиков о боевой молодости, пчеловодстве и секрете долголетия

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.10.2017 14:44

Уникальный человек живёт в Пыталовском районе. Фёдор Петрович Бобиков – ветеран Великой Отечественной войны недавно отметил 95-летие. Несмотря на более чем почтенный возраст, пенсионер умудряется содержать свое хозяйство. Душу вкладывает в насекомых. А точнее - в пчёл. Держит пасеку на 20 ульев.

Кирилл Михайлов, Иван Лопаев