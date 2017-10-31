Псковичи вместе со всей страной вспоминают жертв теракта в небе над Синаем

Сегодня по всей стране вспоминают жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Ровно два года назад на российском самолёте, летевшем из Египта, был совершён теракт. Погибли двести двадцать четыре человека. Сегодня в Псковской области также пройдут памятные мероприятия.
Псковичи могут принести цветы и зажечь свечи у стены Рыбницкой башни Псковского Кремля и ещё раз почтить память всех погибших. В трагическом списке восемь имён жителей Псковской области. В том числе Андрея Горбатенко и Екатерины Кожемякиной. Молодые люди собирались пожениться через неделю после возвращения домой.
Виктория Писукова
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Октябрь 2017
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