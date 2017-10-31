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Псковичи вместе со всей страной вспоминают жертв теракта в небе над Синаем

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.10.2017 12:01

Сегодня по всей стране вспоминают жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Ровно два года назад на российском самолёте, летевшем из Египта, был совершён теракт. Погибли двести двадцать четыре человека. Сегодня в Псковской области также пройдут памятные мероприятия.

Псковичи могут принести цветы и зажечь свечи у стены Рыбницкой башни Псковского Кремля и ещё раз почтить память всех погибших. В трагическом списке восемь имён жителей Псковской области. В том числе Андрея Горбатенко и Екатерины Кожемякиной. Молодые люди собирались пожениться через неделю после возвращения домой.

Виктория Писукова

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