Строительство нового корпуса великолукской школы № 6 обсудили в Администрации области

Совещание прошло по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова, который распорядился нарастить темпы строительства и регулярно докладывать ему о ситуации на объекте. В ходе обсуждения было решено строить школьное здание в две смены и привлечь на объект дополнительную рабочую силу. За соблюдением сроков работ будет следить Управление капитального строительства области.
Новый корпус школы в Великих Луках возводят по соглашению с Минобрнауки. Источник финансирования - федеральная субсидия.
Надежда Прыгина
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Октябрь 2017
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