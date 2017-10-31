Строительство нового корпуса великолукской школы № 6 обсудили в Администрации области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.10.2017 11:56

Совещание прошло по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова, который распорядился нарастить темпы строительства и регулярно докладывать ему о ситуации на объекте. В ходе обсуждения было решено строить школьное здание в две смены и привлечь на объект дополнительную рабочую силу. За соблюдением сроков работ будет следить Управление капитального строительства области.

Новый корпус школы в Великих Луках возводят по соглашению с Минобрнауки. Источник финансирования - федеральная субсидия.

Надежда Прыгина