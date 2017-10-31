Прокуратура проверит сказалось ли нарушение нормативов кладки асфальта на его качестве

То в дождь, то в мороз. Псковские дорожники никак не могут найти золотую середину. Асфальт то и дело отправляется в лужи или на холодный бетон. Такие промахи позволяет себе один и тот же подрядчик. Он ремонтирует семь дорог. Но на его чувство безнаказанности посягнули активисты «Убитых дорог» Пскова, которые зафиксировали все нарушения и теперь собираются обратиться в прокуратуру.
Алина Чабан, Василий Нордэн, Кирилл Мосин
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Октябрь 2017
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