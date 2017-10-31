logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Региональный турнир по мини-футболу проходит в Псковской области

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 31.10.2017 11:45

Около тридцати команд Псковской области принимают участие в региональном турнире по мини-футболу среди юниоров. Отборочные этапы - проходят в районных центрах и сёлах, где есть подходящие спорткомплексы. Так, в гдовской деревне Чернево на поле встретились команды из Палкинского, Гдовского, Пыталовского, Островского и Псковского районов.

Всем футболистам - по четырнадцать-пятнадцать лет. По словам организаторов соревнований, с каждым годом мастерство ребят растёт: они техничнее и внимательнее играют. Абсолютным победителем матчей группового турнира в Чернёво стала команда из Гдова: она не потерпела ни одного поражения. Теперь юных футболистов ждёт финал, который пройдёт в Пскове.

Виктория Парфенова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк