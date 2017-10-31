Региональный турнир по мини-футболу проходит в Псковской области

Около тридцати команд Псковской области принимают участие в региональном турнире по мини-футболу среди юниоров. Отборочные этапы - проходят в районных центрах и сёлах, где есть подходящие спорткомплексы. Так, в гдовской деревне Чернево на поле встретились команды из Палкинского, Гдовского, Пыталовского, Островского и Псковского районов.
Всем футболистам - по четырнадцать-пятнадцать лет. По словам организаторов соревнований, с каждым годом мастерство ребят растёт: они техничнее и внимательнее играют. Абсолютным победителем матчей группового турнира в Чернёво стала команда из Гдова: она не потерпела ни одного поражения. Теперь юных футболистов ждёт финал, который пройдёт в Пскове.
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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