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Сегодня псковичей ждет мокрый снег с дождем

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.10.2017 10:14

Сегодняшний день будет ненастным, прогнозируют псковские синоптики. Псковичей ожидает мокрый снег с дождём. Ветер может подняться до штормового. Погода в начале ноября будет характерной для поздней осени. Ночные температуры ожидаются преимущественно минусовые.

В отдельные дни столбик термометра опустится до семи градусов мороза. Днём псковичей ждут смешанные температуры - от минус двух до трёх градусов тепла.  

Надежда Прыгина

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