Сегодня псковичей ждет мокрый снег с дождем

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.10.2017 10:14

Сегодняшний день будет ненастным, прогнозируют псковские синоптики. Псковичей ожидает мокрый снег с дождём. Ветер может подняться до штормового. Погода в начале ноября будет характерной для поздней осени. Ночные температуры ожидаются преимущественно минусовые.

В отдельные дни столбик термометра опустится до семи градусов мороза. Днём псковичей ждут смешанные температуры - от минус двух до трёх градусов тепла.

Надежда Прыгина