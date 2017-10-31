Сегодня псковичей ждет мокрый снег с дождем

Сегодняшний день будет ненастным, прогнозируют псковские синоптики. Псковичей ожидает мокрый снег с дождём. Ветер может подняться до штормового. Погода в начале ноября будет характерной для поздней осени. Ночные температуры ожидаются преимущественно минусовые.
В отдельные дни столбик термометра опустится до семи градусов мороза. Днём псковичей ждут смешанные температуры - от минус двух до трёх градусов тепла.
Надежда Прыгина
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Октябрь 2017
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